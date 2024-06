Incidente ad Ancona, paura al Pinocchio: uomo falciato da un'auto sulle strisce pedonali sfonda il parabrezza

ANCONA – Paura nel pomeriggio al Pinocchio, dove un pedone è stato falciato da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto attorno alle 18,30. L'uomo, un 62enne albanese, dopo essere stato urtato, ha sfondato il parabrezza con il corpo.

Condizioni gravi

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, anche se è rimasto sempre cosciente. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e un equipaggio della Croce Rossa che ha condotto il paziente all'ospedale di Torrette, in codice rosso, con immediato accesso alla sala emergenza. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista sarebbe stato infastidito dal sole e per questo non si sarebbe accorto della presenza del pedone sule strisce. Sul posto, la polizia locale.