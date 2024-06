ANCONA Verso il G7 Salute, la città alle prese con il restyling alla viabilità. Il primo intervento in centro è quello su via Marconi. «Cerchiamo di fare ordine e di garantire una migliore fruibilità di uno degli assi principali della viabilità urbana» assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tomboli. Il lotto 1, dunque, già appaltato, verrà cantierizzato intorno alla fine di giugno per la durata complessiva di due mesi. Costo dell’operazione: 728mila euro, compresi nei 2 milioni di euro erogati dalla Regione per tutti i lavori di riqualificazione programmati in occasione del G7.



L’intervento



La rivoluzione più evidente, per altro annunciata da tempo dalla giunta Silvetti, sarà la cancellazione della pista ciclabile provvisoria (dove verranno realizzati dei parcheggi a cassone) e l’annullamento della realizzazione della fettuccia rossa lato Archi. Al suo posto, quindi in direzione centro, sarà realizzata una corsia preferenziale bus da largo Borgo Pio alla galleria San Martino con un distanziamento di circa 80 centimetri dal marciapiede degli Archi. Inoltre sarà istituito l’obbligo di svolta a destra da largo Borgo Pio su via Marconi e il divieto di svolta a sinistra da largo Borgo Pio su via Marconi-stazione. Mentre sarà confermato il divieto di svolta a sinistra da via Marchetti su via Marconi, rimarcato da un’isola spartitraffico centrale. «Il tutto servirà a migliorare la regolamentazione della viabilità al fine di agevolare i flussi di traffico su ambo le direzioni e di ridurre le interferenze a raso per una maggiore fluidificazione del traffico» sottolinea Tombolini.



La sicurezza



La strada cambierà aspetto anche dal punto di vista della segnaletica e degli elementi a tutela della sicurezza del pedone. Quindi saranno create nuove isole salvagente e saranno modificati alcuni punti di attacco con il marciapiede. Se l’obiettivo è «mettere ordine lungo la via», come appunto affermato dall’assessore Tombolini, allora non potevano mancare delle telecamere di videosorveglianza nuove di zecca per evitare la sosta selvaggia lato Archi. Il modello è quello già utilizzato dal Comune in altre parti della città: le Ocr (Optical Character Recognition) «ovvero per la lettura delle targhe» specifica l’assessore. Così, con i nuovi occhi bionici puntati sulla strada, si metterebbe definitivamente fine al fenomeno del parcheggio in divieto sulla carreggiata dedicata ai bus.



Gli altri lotti



Nel frattempo il Comune si avvia a programmare anche il secondo lotto di lavori di manutenzione che interessano parte di via XXIX Settembre, via Rupi, parte del lungomare Vanvitelli e la parte alta di via Conca per un valore complessivo di 404mila euro. Infine il lotto 3, già iniziato, è quello che riguarda Portonovo per un impegno economico di 398mila euro. I lavori si stanno svolgendo in orario notturno, come previsto dall’autorizzazione del Parco del Conero. Durante il fine settimana le operazioni per migliorare lo scenario della baia non verranno svolte e si protrarranno fino all’11 giugno.