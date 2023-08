Ucciso in strada a fiocinate, sul luogo dell'omicidio di Klajdi fiori e un messaggio: «Non si può morire così»

SIROLO - «Non si può morire così». Il giorno dopo il brutale omicidio del 23enne Kajdi Bitri, colpito da una fiocinata durante una lite in strada, a Sirolo c'è ancora sgomento. In via Cilea questa mattina sono stati deposti dei fiori sotto un cartello con scritto «Non si può morire così». Il giovane, un operaio albanese perfettamente integrato ad Ancona, è morto per aiutare un amico, un padre di famiglia che veniva picchiato selvaggiamente da un automobilista.

Il video della cattura è virale. L'algerino alla fidanzata: «Amore vai a casa, scusa scusa»

Il presunto omicida Malloul Fatah, algerino di 28 anni, è stato bloccato dopo qualche ora a Falconara. La cattura è stata filmata dai residenti del palazzo che non capivano quell'operazione dei carabinieri, non avendola associata al delitto di Sirolo. Nel video, che è diventato virale dopo pochi inuti. uno dei carabinieri gli dice di mettersi gù e lo fa stendere a terra. L'altro carabiniere, con il taser in mano, gli dice «hai ammazzato un ragazzo». Melloul si dispera e grida «noo, noo», si dispera mentre i miliari chiamano la centrale al cellulare: «lo abbiamo preso, lo abbiamo preso, ce lo abbiamo noi, avvisa tutti».

L'arrestato si rivolge alla fidanzata, una ragazza bruna che si accovaccia per confortarlo mentre è sdraiato a terra, e le dice «amore vai in casa.