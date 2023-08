Applausi e lacrime per Klajdi, alle17 partirà la nave che porterà la sua salma in Albania

ANCONA - Ha lasciato poco dopo le 14 l'obitorio dell'ospedale regionale di Torrette il feretro di Klajdi Bitri, il 23enne albanese ucciso la scorsa domenica a Sirolo da una fiocinata al cuore, scagliata - dice l'accusa - dal 27enne algerino Fatah Melloul, rinchiuso in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

La bara del giovane operaio è uscita dall'obitorio tra gli applausi e la commozione degli amici. Il carro funebre è diretto al porto, dove alle 17 partirà la nave diretta in Albania, per riportare il 23enne dai genitori, che abitano a Lushnje. Per permettere il trasporto via mare nei giorni scorsi era stata indetta anche una raccolta fondi online. Oggi pomeriggio, alle 18, da piazza Cavour partirà anche un corteo dedicato al giovane albanese ucciso.