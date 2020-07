​Scontro sulla Direttissima del Conero, due auto coinvolte. Una persona portata in eliambulanza all'ospedale regionale

Ultimo aggiornamento: 19:52

SIROLO - I vigili del fuoco sono intervenuti pochi minuti prima delle 18 al Coppo di Sirolo lungo la Strada provinciale 2, la Direttissima del Conero, per un incidente stradale. Due le auto coinvolte. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale del 118 per estrarre una persona rimasta incastrata nella Fiat 500. Persona che è poi stata trasportata all'ospedale di Torrette in eliambulanza. I pompieri hanno poi provveduto a spostare le auto coinvolte a ripristinare la sicurezza sulla Direttissima. Su posto per i rilievi anche polizia e vigili urbani.