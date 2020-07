​Lascia un biglietto alla famiglia e si toglie la vita, il dramma di un pasticcere di 43 anni

JESI - Lascia un biglietto ai familiari, poi si toglie la vita alle prime luci dell'alba in un agriturismo dove aveva lavorato fino a qualche tempo addietro. Il dramma di un 43nne rimarrà nelle parole scritte su un foglio per la famiflia, frasi piene di amore e richieste di perdono per il dolore che avrebbe provocato loro. Una lettere che è adesso in mano ai carabinieri.

Sul posto oltre ai militari dell'arma anche il 118, i cui sanitari hanno messo in atto un disperato temntativo di strapparlo alla morte. Esperto nella preparazione di dolci, aveva lavorato per diverso tempo in un agriturismo della Vallesina, solo di recente aveva trovato un'altra occupazione in una pasticceria. © RIPRODUZIONE RISERVATA