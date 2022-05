Lascia un'ultima lettera alla moglie e s’impicca nel garage: era sposato e papà di una ragazza

SERRA SAN QUIRICO - Tragedia ieri verso le 12,40 in un’abitazione a Serra San Quirico. Un uomo di circa 60 anni, impiegato, è stato trovato privo di vita nel garage. Secondo le prime risultanze investigative, sembra che si sia trattato di un gesto volontario.

L’uomo, sposato e padre di una figlia, nell’ultimo periodo aveva manifestato con chi lo conosceva uno stato di depressione, ma non tale da far pensare a un epilogo tragico. A lanciare l’allarme al numero unico 112 sono stati i familiari, dopo la scoperta choc nel garage dove l’uomo si era impiccato. Accanto al corpo senza vita, una lettera per la moglie. Il biglietto è stato sequestrato dai Carabinieri, intervenuti insieme all’automedica del 118. La salma è stata trasportata alla Casa del Commiato di Bondoni a Castelplanio in attesa che vengano fissati i funerali.

