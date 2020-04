Il centro culturale islamico dona 555 euro al Comune attraverso il conto corrente per l'emergenza Covid-19

FALCONARA - Un grande gesto di integrazione e altruismo arriva dal Centro culturale islamico di Falconara, che ha donato 555 euro al Comune di Falconara attraverso un bonifico sul conto corrente per l'emergenza Covid. Il denaro è stato versato dal consigliere straniero aggiunto Ali Yousuf, che ha raccolto le sottoscrizioni di 30 famiglie aderenti al Centro culturale islamico, residenti a Falconara.

«Abbiamo scelto di vivere in questa città – spiega Yousuf – e adesso è Falconara la nostra casa. Questa somma rappresenta un sostegno alla comunità di cui facciamo parte: se c'è qualcuno in difficoltà è nostro dovere aiutarlo».

La somma è stata messa simbolicamente a disposizione del sindaco, quale rappresentante dell'ente locale. In queste settimane l'amministrazione comunale di Falconara si è attivata per fornire servizi alle fasce più fragili, alle persone in quarantena, alle famiglie in difficoltà, alle residenze sanitarie per fornire loro ulteriori dispositivi di protezione e alle associazioni di volontariato impegnate nell'emergenza. I contributi raccolti attraverso il conto corrente Emergenza Covid-19 permetteranno di proseguire il programma di interventi a favore delle persone, delle strutture e delle associazioni. Chi vuole offrire il suo contributo può fare un versamento sul conto corrente dedicato, intestato a 'Comune di Falconara/Emergenza Covid-19', Iban IT08E0311137350000000006166

