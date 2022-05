Tremendo frontale tra uno scooter e un furgone sulla Salaria: morto il centauro 33enne, quattro feriti

ASCOLI PICENO - Ancora una tragedia della strada lungo la Salaria, questa volta la vittima è Federico Pietracci, 33enne di Castel di Lama, che in sella al suo scooter si è scontrato frontalmente contro un furgone.L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Salaria inferiore nei pressi della Casa del Fanciullo a Campolungo di Ascoli Piceno. Nello scontro è deceduto un 34enne, che era alla guida del motociclo; i quattro occupanti del furgone invece sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale ad Ascoli Piceno per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Ascoli. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale aggravato dalla dispersione di benzina della moto sulla sede stradale che ha creato un grosso pericolo d'incendio. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri.

