SENIGALLIA - Quando ha trovato a terra il portafoglio, pieno di soldi, non ci ha pensato due volte: è andata dai carabinieri per consegnarlo, in modo da far felice il proprietario che l’aveva smarrito. Il bel gesto è stato compiuto da una donna che, ieri mattina, ha trovato a terra il portafoglio tra gli stand del mercatino natalizio.

E’ accaduto al Foro Annonario dove la proprietaria, una 47enne di San Costanzo, l’aveva smarrito.



L’identità



L’identità della signora che ha compiuto il gesto encomiabile non è stata resa nota. Dovrebbe trattarsi di una donna che stava lavorando al Foro Annonario, secondo quanto riferiscono i militari, ma non è ancora molto chiaro se nel mercatino natalizio allestito in questo periodo. Gli organizzatori e gli espositori presenti ieri, felici per l’accaduto, non ne erano infatti a conoscenza. Al Foro Annonario sono comunque presenti altri ambulanti abituali oltre a diversi operatori. Un bel gesto, sicuramente lodevole, soprattutto perché nel portafoglio non c’erano documenti anche se, da altri elementi, i carabinieri sono riusciti a rintracciare la proprietaria. Una bella notizia che hanno voluto condividere e rendere nota perché spesso chi si rivolge a loro subisce furti o truffe e, anche quando vengono denunciati smarrimenti, non capita spesso di ritrovare il portafoglio con i soldi dentro.



In questo caso una somma oltretutto ingente. Non è chiaro se la donna, che aveva smarrito il denaro, si stesse recando a fare dei pagamenti o se avesse appena ritirato i soldi da un bancomat. Un dettaglio che non era tenuta a fornire e nemmeno le è stato chiesto. Ciò che davvero contava per tutti era che la proprietaria del portafoglio ne tornasse in possesso, con tutto il contenuto, e così è stato. Per sua fortuna è stato trovato da una persona onesta perché, se fosse finito in mani sbagliate, lo avrebbe ritrovato vuoto abbandonato da qualche parte.