Profughi trovano portafogli e lo riconsegnano: il ringraziamento del proprietario

SENIGALLIA - Due profughi trovano un portafoglio sul lungomare Italia e lo riconsegnano al proprietario. Dentro c’erano soldi, diversi contanti, documenti e carte di credito. Non hanno nemmeno voluto denaro quando il proprietario si è offerto di ripagare in qualche modo la loro onestà e cortesia. Protagonisti del bel gesto, che dovrebbe essere scontato, ma che di fatto non sempre è così, due ventenni pakistani ospiti della struttura di accoglienza di Marzocca, allestita da anni nell’hotel Lori sul lungomare. In passato è capitato che residenti e passanti abbiano guardato con diffidenza quei ragazzi stranieri, per la maggior parte sono infatti giovani uomini. Profughi in attesa di un permesso per poter incominciare una nuova vita.

L’episodio accaduto ieri mattina dimostra l’onestà di questi due ragazzi, sicuramente bisognosi, essendo arrivati senza nulla, ma prima di tutto onesti. Il signore che ha perso il portafoglio è di Montignano. Sabato sera è uscito con la moglie per fare una passeggiata sul lungomare. Sono arrivati, come spesso fanno, fino al lungomare Da Vinci al Ciarnin per poi tornare indietro. Lungo il tragitto all’andata o al ritorno, non si è reso conto, il portafoglio gli è caduto. Se n’è accorto quando è arrivato a casa. E’ tornato indietro, l’ha cercato ma nulla. Ieri mattina, quando ormai si era rassegnato all’idea di sporgere denuncia, ha ricevuto una telefonata. Due ventenni pakistani lo avevano trovato e gliel’hanno quindi consegnato, integro. Non mancava nulla.



