ANCONA - Trova un portafoglio con dentro 600 euro e lo restituisce al proprietario, che ha voluto ringraziarlo pubblicamente sui social. Il fatto è accaduto nella serata di lunedì in via Tronto: ha visto come protagonista Mauro Duca, commerciante di 44 anni titolare del negozio di articoli per capelli Madi Hair Shop che si trova proprio a Torrette. è stato lui a perdere il portafoglio e a vederselo riconsegnare grazie alla generosità di un ragazzo.

APPROFONDIMENTI IL NERVOSISMO La lite tra automobilisti dopo gli insulti finisce con una multa per omessa revisione della macchina



Il racconto



Portafoglio, come racconta lo stesso proprietario, che è stato riconsegnato da un autista di mezzi di soccorso. «Ho parcheggiato l’auto sotto casa - ricorda -, ho preso il giaccone e mi sono diretto verso il negozio che dista pochi metri dalla mia abitazione. Solo in un secondo momento mi sono accorto che mi mancava il portafoglio. Ero convinto di averlo lasciato in un distributore di benzina a Jesi, ma il titolare dopo aver visionato le immagini mi ha detto che si vedeva in modo nitido che dopo aver fatto benzina l’avevo rimesso nel giaccone».

Il portafoglio

Un portafoglio al cui interno, oltre ad una carta di credito, erano custoditi 600 euro, l’incasso del negozio che il commerciante avrebbe dovuto depositare in banca. Soldi dati per persi, e invece il destino ha voluto che in via Tronto si trovasse a passare Alessio, un autista di mezzi di soccorso, che con il solo nome riportato sulla carta di credito è riuscito a risalire all’identità del 44enne.

«A darmi la notizia del ritrovamento del portafoglio è stato mio padre - aggiunge Duca - che abita a in via Monte Marino e si è ritrovato sulla porta di casa questo ragazzo: oltre a rintracciarmi, si è preso anche l’impegno di riconsegnarmi il portafoglio a domicilio». Un gesto nobile, senza ombra di dubbio, che non tutti avrebbero compiuto. Il giovane autista di mezzi di soccorso, invece, non ha esitato un attimo a rintracciare il proprietario del portafoglio. Una somma importante, che Duca avrebbe dovuto versare in banca per una serie di pagamenti.