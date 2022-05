ANCONA - Un altro incidente lungo le strade del capoluogo: oggi intorno alle 13 scontro tra una moto e un'auto in via del Castellano con un uomo di 50 anni che dopo l'urto è volato a terra, immediato l'intervento della Croce Gialla cha la trasportato il centauro all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche la polizia muncipale.

