Torna a casa e trova i genitori privi di sensi: coppia intossicata dal monossido di carbonio

SERRA SAN QUIRICO - Torna a casa dopo una cena tra amici e trova gli anziani genitori privi di sensi, intossicati dall'ossido di carbonio. Salvata in extremis una coppia di Serra San Quirico.

LEGGI ANCHE:

Eroina brown nascosta nelle confezioni di caramelle, due afgani arrestati

Due dispersi sul Vettore, uno è ferito gravemente: salvati dai militari in elicottero con i visori notturni

E' successo ieri sera e l'allarme è stato lanciato dal figlio che ha trovato gli anziani genitori, di 75 e 83 anni, privi di sensi in casa. Erano rimasti intossicati dall'ossido di carbonio, fuoriuscito da una fenditura nella canna fumaria del camino. I due anziani sono stati portati prima all'ospedale Profili di Fabriano e poi a Fano per il trattamento nella camera iperbarica. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi e una squadra di vigili del fuoco Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA