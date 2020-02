Eroina brown nascosta nelle confezioni di caramelle, due afgani arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri del reparto operativo e della Compagnia di Macerata, sotto la guida del colonnello Michele Roberti, hannodue persone con un sequestro di 825 grammi didel tipo “brown”. Si tratta di due afgani. La perquisizione veicolare e quelle personali hanno dato esito negativo ma, visto l’evidente nervosismo mostrato dai soggetti fermati, i carabinieri hanno deciso di estendere i controlli all’area di provenienza del veicolo su cui viaggiavano e, durante le prolungate ricerche, hanno rinvenuto presso un attiguo fondo agricolo 5 involucri in cellophane contenenti l'eroina del tipo “brown”. In particolare, lo stupefacente era incartato in oltre 150 confezioni di caramelle “Mint Candy”, del peso di oltre 5 grammi ciascuna. La droga sequestrata avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio un volume d’affari di circa 70.000 euro.