Intossicati dalle esalazioni del generatore: due salvati nella camera iperbarica

TAVULLIA – Intossicati dal gruppo elettrogeno: brutta avventura per due cittadini moldavi residenti a Tavullia.I due, non avendo l’impianto elettrico allacciato alla rete, hanno pensato bene di approvvigionarsi di energia tramite un gruppo elettrogeno. Ma qualcosa è andato storto e le esalazioni del generatore hanno rischiato di ucciderli. I due sono stati infatti trovati in uno stato di intossicazione da monossido di carbonio abbastanza seria che ha reso necessaria, dopo il ricovero all’ospedale San Salvatore di Pesaro, una lunga sessione di disintossicazione presso la Camera “Iperbarica Adriatica” a Fano. I due ora sono fuori pericolo.