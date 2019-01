La stufa funziona male padre, madre e due figli in camera iperbarica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARTIGLIANO - La scorsa notte unadi ghanesi (genitori, una figlia di 10 anni e un figlio di 15) residenti a Cartigliano, in via Torino, ha rischiato la vita: padre, madre e due figli sono stati ricoverati al San Bassiano di Bassano. La signora e il figlio sono stati sottoposti aa Torri di Quartesolo. I quattro sono stati dimessi nel pomeriggio di oggi, 3 gennaio.A dare l’allarme al 118 verso l'una di notte è stato il marito che accusava un. Nell’appartamento sono intervenuti i vigili del fuoco per risanare l’ambiente e rilevare la causa: probabilealimentata da una bombola a gas.