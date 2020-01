Fano, famiglia soccorsa in casa dopo intossicazione da monossido

FANO - Una famiglia di senegalesi è stata soccorsa e salvata dopo essere rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionato all'interno della loro abitazione. Il monossido killer - con le temperature notturne arrivate in prossimità dello zero - è stato probabilmente scaturito da dei bracieri utilizzati per riscaldare la casa. Le sette persone sono state trasferite d'urgenza all'interno della camera iperbarica di Fano dove, grazie al tempestivo intervento del personale all'opera anche a San Silvestro, i danni riportati sembrerebbero al momento minori rispetto ai riscontri iniziali.



Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA