Ossido di carbonio dal braciere: coppia e quattro figli intossicati. Gravi i genitori: serve la camera iperbarica

MONTE PORZIO - Ossido di carbonio killer dal braciere: coppia e quattro figli intossicati. Gravi i genitori: serve la camera iperbarica. É successo nella notte a Monte Porzio, dove l'allarme è scattato dopo il malore di un componente della famiglia, padre, madre e 4 figli, di origine straniera.

Immediato l'intervento di 118, vigili del fuoco e carabinieri. I sei componenti della famiglia, rimasti in tossicati, sono stati portati all'ospedale per accertamenti. I due genitori sono quelli apparsi nelle condizioni più preoccupante: avranno bisogno della terapia in camera iperbarica.

