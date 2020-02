Il camino non tira per il forte vento: mamma, papà e due bimbi intossicati. Tutti in camera iperbarica

LAPEDONA - Tragedia sfiorata a Lapedona, dove un'intera famiglia è rimasta intossicata dall'ossido di carbonio: mamma, papà e due figli di 4 e 8 anni sono finiti nella camera iperbarica.

A starurare gli ambienti domestici, probabilmente, sarebbero state le esalazioni del camino a legna, probabilmente a a causa delle forte raffiche di vento che non lo faceva "tirare" coirrettamente. La famiglia è stata soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo, e poi trasferita, d'urgenza, al Centro Iperbarico di Fano "Iperbarica Adriatica", unica struttura sanitaria convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale. Dopo i primi trattamenti le condizioni dei quattro intossicati sono in via di miglioramento.

