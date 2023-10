A Senigallia il workshop "Il futuro del lavoro", strategie occupazionali e impegno sul territorio

Gli occupati

L'impegno

SENIGALLIA – Il prossimo 23 ottobre a Senigallia , in via Abbagnano 2, si discuterà di lavoro e nuove opportunità durante il workshoporganizzato da AxL Agenzia per il Lavoro, tra le prime società italiane che operano nei servizi per le risorse umane. Ospiti del workshop i rappresentanti delle aziende e delle istituzioni del territorio per riflettere sull’evoluzione del mercato del lavoro e sul nuovo paradigma che le imprese devono affrontare in questo particolare momento storico.In crisi, secondo l’Istat, il modello Marche che vede un calo importante degli occupati nel primo trimestre del 2023: 8mila unità in meno rispetto alla tendenza di crescita del Centro (+1,4%) e al dato nazionale (+2,3%). Penalizzate soprattutto le donne il cui tasso di occupazione scende dal 58,9% al 57,5%, indebolita l’eccellente industria marchigiana che perde il 3,7% rispetto al dato nazionale del +3,3%. Tengono i comparti del commercio e delle costruzioni.Secondo gli esperti del lavoro che si riuniranno a Senigalliaconsiderato il trend positivo 2020-2022 che vedeva l'andamento occupazionale del territorio con un tasso di crescita al di sopra della media nazionale (+3.35%) in gran parte dovuto alle assunzioni delle imprese con meno di 50 dipendenti (33.520). Di grande rilievo anche il fenomeno delle StartUp marchigiane, sono 393 dai dati della Camera di Commercio Marchigiana e operano soprattutto nel settore dei servizi e delle consulenze informatiche (32,3%) o ancora nella R&S (14,2%) ma sono aziende ben presenti anche nel manifatturiero.L’impegno di AxL nelle Marche è vincere la sfida dell’occupazione e restituire alla regione il suo ruolo da protagonista in Italia e in Europa. «L’imperativo categorico di oggi è cogliere le opportunità sul territorio. Per questo AxL promuove incontri locali con aziende e istituzioni, perché il nostro approccio globale ci consente di dare una visione strategica al territorio che è però il vero protagonista dell’innovazione e del cambiamento e che custodisce talenti e opportunità che troppo spesso rischiano di non essere colti» commenta Lucio Oliveri, Direttore Generale AxL «Siamo fortemente orientati al futuro perché lavoriamo accanto alle piccole medie aziende che continuano a mettersi in gioco per essere ancora rilevanti domani»«La sede AxL di Senigallia, una delle 30 distribuite in tutt’Italia, raccoglie dati molto interessanti e di rilievo per il prossimo futuro: 200 ricerche gestite da inizio anno di cui il 30% concluse con l’assunzione diretta da parte delle aziende. I settori che maggiormente coinvolgono la filiale sono quello Metalmeccanico, la cantieristica Navale , la Logistica e la Ristorazione che vedono nel partner un alleato credibile in grado di fronteggiare un mercato del lavoro in continuo cambiamento. La risposta di AxL a Senigallia è completa e strutturata e prevede un’analisi attenta dei fabbisogni aziendali, la messa a terra di percorsi formativi che possano ridurre il disallineamento di competenze e la strutturazione di percorsi crescita concreti al fine di rendere appetibili ed interessanti le opportunità occupazionali che possiamo offrire». Per info senigallia@aperelle.it