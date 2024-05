Il capo di LinkedIn Italia: «Ecco i 10 lavori più ricercati dalle aziende». Oltre 6 su 10 cercano un nuovo impiego

Chiunque abbia a che fare con il mondo del lavoro non può non conoscere LinkedIn, probabilmente il più famoso social network dedicato al business al mondo. E in un giorno come questo, il 1 maggio, la festa dei lavoratori, parlare di lavoro è praticamente un dovere, specialmente guardando al futuro, a quali saranno le professioni più diffuse e ricercate nei prossimi mesi o anni.

Meno assunzioni di un anno fa

A questa domanda ha provato a rispondere Marcello Albergoni, country manager di LinkedIn in Italia, in un'intervista al Corriere della Sera di qualche settimana fa e ripresa dal quotidiano milanese oggi in occasione proprio della festività dei lavoratori.

Domanda e offerta di lavoro

Proprio questo a volte è il problema nel cercare un impiego: le complicazioni nel far incontrare domanda e offerta di lavoro, nonostante le piattaforme cerchino di semplificarlo. «Chi cerca un lavoro deve dire chi è, parlare di sé, farsi conoscere - spiega Albergoni - Più che il titolo di studio o di lavoro deve mettere in evidenza le sue competenze, le tante cose che sa fare e che conosce». «Da parte loro - continua - le imprese devono risultare attrattive. Bisogna creare un ambiente che piaccia, anche perché 6 lavoratori su 10 (il 61%( stanno valutando nuove opportunità», dice citando dati dell'ultima ricerca fatta proprio da LinkedIn.

I dieci lavori più ricercati

Ma perché i lavoratori si guardano intorno? La motivazione principale, dice Albergoni, è legata ovviamente alla retribuzione (34%), ma subito dopo (23%) c'è la ricerca di un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: «Sono soprattutto le donne a spingere questa dinamica», dice. Ma quali sono le competenze e i tipi di lavoro più ricercati ad oggi? Albergoni ne elenca dieci: «Addetto allo sviluppo commerciale, ingegnere dell'intelligenza artificiale, analista Soc, sustainability specialist, cloud engineer, data engineer, responsabile acquisti, cyber security engineer, consulente cloud e fiscalista».

Dai manager agli operai

E a chi pensa che LinkedIn sia più un social per colletti bianchi e meno per colletti blu (cioè operai o lavoratori manuali), Albergoni risponde spronando aziende e università a «mettersi in mostra, per completare il panorama del lavoro». Infine, riguardo il fenomeno delle persone che lasciano il lavoro, il capo italiano di LinkedIn spiega che il fenomeno in Italia è «meno evidente rispetto ad altri Paesi (come gli Usa), ma che è anche importante stare attenti per trattenere le persone a bordo - dice - noi cerchiamo di parlare con i manager anche di questo, del ruolo della leadership a tutti i livelli, perché non è affatto vero che un'azienda è come una famiglia».