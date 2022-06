Si sente male mentre è in acqua, niente da fare per lui: è la terza vittima in pochi giorni

SENIGALLIA - Un anziano e’ morto nel tardo pomeriggio sulla spiaggia del lungomare Alighieri dopo essere stato soccorso in mare. E’ la terza vittima in pochi giorni. L’uomo si sarebbe sentito male in acqua verso le 18.30. Inutili i tentativi di rianimarlo quando e’ stato portato sulla battigia. E’ la terza vittima anziana. Si è invece ripreso il 30enne indiano del primo soccorso della stagione, avvenuto il 2 giugno a Marzocca.

Ultimo aggiornamento: 20:35

