Incendio in un campo, le fiamme visibili anche da lontano. Strada chiusa, traffico congestionato

ANCONA - Tutto visibile anche da distante come si evince nella foto: incendio in un campo ad Angeli di Varano con la colonna di fumo che ha spaventato i residenti. Immediata la richiesta di intervento: sono così entrate in azione le squadre dei vigili del fuoco con l'autobotte e diversi mezzi 4X4. E' stata immediatamente chiusa la strada con qualche problema nella zona al traffico.

Stando alle prime informazioni raccolte il rogo si sarebbe sviluppato in un campo vicino via Varano e non sembrano esserci persone coinvolte anche se i soccorritori sono ancora al lavoro,

