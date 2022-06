Vasco in concerto ad Ancona, quattro linee per i bus navetta. Tutte le strade vietate al traffico per lo show di domenica

ANCONA - Meno due al grande show di Vasco al Del Conero. Domenica sera lo spettacolo del Comandante tornerà a fare tappa ad Ancona dopo 11 anni dall’ultima esibizione in città. E mentre fervono i preparativi, il Comune di concertazione con Questura e Prefettura ha diramato il piano logistico per la gestione della viabilità e dei servizi di collegamento tra i parcheggi e lo stadio.

La comandante della Polizia locale, Liliana Rovaldi, raccomanda «per chi viene da sud di utilizzare i parcheggi alla Baraccola che, seppure non connessi allo stadio tramite navette, eviterebbero ingorghi nelle aree dei park scambiatori situati a nord della città». La Polizia locale, inoltre, ha previsto la presenza sul campo di circa 70 agenti e 100 volontari della Protezione civile per l’attività di informazione e orientamento.



L’organizzazione dei bus navetta

Sono 30 i bus navetta che serviranno la zona nord della città verso lo stadio, andata e ritorno. Quattro le linee dedicate: blu, rossa, verde e viola. La linea blu, con capolinea alla stazione centrale (lato alberghi) transiterà per via Giordano Bruno, piazza Ugo Bassi (park piazza D’Armi), via Torresi, fermata di fronte al capolinea di Tavernelle (park Ranieri), via Cameranense, stadio e viceversa. Park serviti: Archi, piazza d’Armi, parcheggio Ranieri. La linea rossa, invece, con capolinea al Palaindoor, transiterà per via della Montagnola, via Torresi, Piazza Ugo Bassi (park piazza d’Armi), viadotto della Ricostruzione, via Martiri della Resistenza (park ex-Mattatoio e Vallemiano), Asse nord-sud, uscita Università, via Bersaglieri d’Italia, via Cameranense. Park serviti: Palaindoor, piazza d’Armi, ex mattatoio di Vallemiano.

La linea verde effettuerà il tragitto diretto dal parcheggio del Cimitero di Taverelle allo stadio. Infine, la linea viola collegherà il parcheggio dell’università di Ingegneria con lo stadio, facendo tappa al liceo scientifico Galilei. Il servizio di andata è garantito ad intervalli continui e ravvicinati dalla mattina (10,40 linea blu, 12,08 linea rossa, 13,12 linea verde e viola) fino a 15-20 minuti prima dell’inizio del concerto fissato alle 21. Inoltre, a partire dalle 13 di domenica fino alle 7 di lunedì mattina, è vietato il consumo di alcol sopra i 5 gradi nell’area compresa entro 500 metri dall’ingresso dello stadio.



Parcheggi e strade vietate

Ai parcheggi serviti dalle navette si aggiungono aree sosta nella zona a sud della città, alla Baraccola. Al Gross Center sono stati ricavati circa 3mila posti auto. E un’altra area park è stata posizionata lungo la salita della strada degli Angeli nei pressi della deviazione per Camerano. A questi si aggiungono i parcheggi in via Albertini, via Ferruccio Fioretti, via Umani, via Scataglini, via Natalucci, via Pirani, via Girombelli, via Schiavoni, via Totti, via Bianchi, via Zingaretti, via Primo Maggio, via Caduti del Lavoro, via Tarantelli, via Ruggeri, via Flavia, via Fuà, via Cambi, via Conti e via Valenti. Previste, inoltre, alcune limitazioni alla circolazione delle auto. Interdetto l’accesso al parcheggio dello stadio del Conero, come il transito lungo via Cameranense nelle vicinanze dell’impianto. Traffico interdetto e divieto di sosta anche in alcuni tratti di via Passo Varano, via Filonzi, via Primo Maggio (all’altezza del svincolo con la Statale dalle 22,30 di domenica) e via Albertini (all’altezza della rotatoria di via Primo Maggio dalla mezzanotte di domenica).

© RIPRODUZIONE RISERVATA