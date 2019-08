Terribile schianto sulla complanare ​Un'auto prende fuoco, c'è una vittima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Terribile incidente sulla complanare di Senigallia, la strada di circonvallazione della statale Adriatica. Un'auto, dopo uno schianto, ha preso fuoco. Secondo i soccorritori c'è una vittima. Il traffico è tutto bloccato anche perché questa sera a Senigallia era attesa una grande folla per il Summer Jamboree. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 con l'eliambulanza, la polizia stradale e la polizia locale di Senigallia. Secondo i primi accertamenti, a innescare l'incidente lo scontro praticamente frontale tra due autovetture, una delle quali ha preso fuoco. Coinvolte anche due altre due vetture. Il bilancio, al momento, è di una persona deceduta e di un ferito in gravi condizioni.[servizio in aggiornamento]