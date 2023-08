SENIGALLIA - Raggiunto il limite massimo di capienza in piazza Garibaldi sabato sera, dove è stato necessario chiudere gli accessi. Sold out per il Summer Jamboree alla vigilia del gran finale di ieri. «La gente è stata tantissima sabato sera – spiega l’ingegnere Massimiliano Bruni della Cba Ingegneria srl che ha redatto il piano di sicurezza -. In piazza Garibaldi sono state raggiunte le 5227 persone all’interno dell’area dello spettacolo ed è stato necessario bloccare gli accessi, così come disposto dalla commissione prefettizia. Gli addetti alla sicurezza tramite i contapersone, presenti in ogni varco, hanno visto che era stata raggiunta la capienza massima consentita».



I controlli



Un pienone che non si vedeva da anni. Tra la serata e la notte di sabato sono stati intensificati i controlli in città proprio in occasione del Summer Jamboree e della presenza di numerosi giovani arrivati in riviera. Sono state impiegate sei pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Senigallia, oltre a quelle già in servizio per la vigilanza nel centro storico in occasione dell’evento. Hanno svolto mirati controlli alla circolazione stradale per prevenire e reprimere le condotte pericolose alla guida. Tre persone, tutte residenti a Senigallia, sono state sorprese a guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Uno di loro è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Si tratta di un 26enne trovato positivo al test dell’etilometro con un tasso di 1,15 grammi per litro. Altre due, invece, sono state sanzionate perché avevano valori di poco superiori al limite consentito. Si tratta di un 24enne che aveva 0,74, e un 51enne con 0,77. Patente ritirata a tutti. Inoltre, sono stati effettuati controlli per reprimere lo spaccio e il consumo di stupefacenti. Sono stati identificati tre giovani, tutti 19enni, di cui due residenti a Senigallia e uno in Veneto, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish per uso personale. Sono stati sorpresi nei pressi dei locali della movida. La droga è stata sequestrata e i giovani segnalati alle prefetture competenti.