Musica alta oltre l'orario consentito: 20 giorni di silenzio allo chalet

SENIGALLIA - Musica oltre l’orario e arrivano 20 giorni di silenzio anche per l’attività di somministrazione alimenti e bevande dei Bagni Billy sul lungomare Alighieri. Ancora una multa per la musica, la terza dall’inizio dell’estate. Dopo un locale del lungomare Da Vinci e un bar di piazza del Duca, questa volta la sanzione e il provvedimento di stop per la musica, riguarda uno stabilimento balneare che già dallo scorso weekend è rimasto quindi in silenzio.L’ordinanza è stata pubblicata ieri pomeriggio all’albo pretorio. Porta la data di venerdì ed ha validità dalle 16 di sabato 18 agosto. La violazione per la musica oltre l’orario consentito era stata riscontrata dalla polizia il 1 luglio scorso nel corso di un controllo. Solo il 14 agosto però il verbale è stato notificato al titolare dell’attività e trasmesso al servizio attività economiche del comune chiuso però per il Ferragosto.