Il volume è troppo alto: stop alla musica nel bar del centro

SENIGALLIA - Stop alla musica per 20 giorni al Cafè Bicchia di piazza del Duca. Una pattuglia della polizia locale insieme ai tecnici dell’Arpam ha effettuato dei rilievi fonometrici, a seguito dell’esposto di un residente che lamentava la musica troppo alta. Da quanto emerso i decibel prodotti erano più alti del consentito. Aveva quindi ragione il residente. La polizia locale ha quindi notificato la multa al titolare del locale per poi trasmettere il verbale al Suap, che ha provveduto ad emanare l’ordinanza di sospensione della musica per venti giorni.