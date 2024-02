Mamma porta i figli a fare colazione al bar, la sconosciuta al tavolo a fianco paga il conto e le lascia un bigliettino: «Sono commossa»

Portare i figli piccoli a fare colazione al bar può essere un momento di imbarazzo: non stanno fermi, non stanno zitti, magari piangono. E la gente scruta i malcapitati genitori, chiedendo loro di farli smettere. Un imbarazzo che spesso viene nascosto dietro un sorriso mentre il cappuccino, tra un rimprovero e l'altro lanciato ai bambini, si è raffreddato.

Una mamma ha raccontato sui social di quanto si sentisse a disagio per aver portato i figli al bar: accanto a lei sedeva una sconosciuta che leggeva un libro, mentre i due bambini non facevano altro che urlare e piangere perché avevano fame. L'incredibile gesto di solidarietà della sconosciuta ha spiazzato la mamma, quasi in lacrime dopo aver letto un bigliettino che la donna le aveva lasciato alla cassa. Dopo averle pagato il conto.

La mamma australiana di nome Tyne aveva portato i figli di tre anni e mezzo e di 18 mesi al bar per fare colazione insieme, approfittando della bella giornata. Una volta seduti al tavolo, si è accorta che accanto a lei una donna cercava di leggere il suo libro in tranquillità, mentre i piccoli non smettevano di piangere. Così Tyne le si è avvicinata chiedendole «scusa» per la quiete interrotta.

La sconosciuta l'ha ringraziata e ha poi intrapreso una conversazione con la mamma, come fossero due amiche di vecchiata data sedute al bar.

Poco dopo la donna è andata via, salutando Tyne e i bambini, ancora alle prese con la loro colazione. Quando la mamma ha chiesto il conto, la cameriera le ha detto che era già stato saldato. La sconosciuta aveva pagato la colazione prima di andare via, lasciando a Tyne un bigliettino alla cassa.

Sul biglietto si leggeva: «È stato un vero piacere condividere il mio spazio per la colazione con te. Per favore, continua a fare quello che stai facendo. Hai una bellissima famiglia», ha scritto la sconociuta, come riporta Kidspot - firmato Em con un piccolo cuoricino.

Tyne ha condiviso la foto su Facebook per cercare di rintracciare la sconosciuta e ringraziarla di persona, scrivendo: «Sono commossa, avevo bisogno di ricevere parole gentili e di essere rassicurata come mamma. Sei un'anima meravigliosa».