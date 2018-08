Decibel e odori: è guerra aperta tra residenti del centro e locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Guerra dei decibel e degli odori in piazza del Duca. Residenti contro esercenti in una delle piazze storiche del centro dove si affaccia la Rocca Roveresca. Prima un esposto alla polizia locale contro il Cafè Bicchia per la musica troppo alta. Un altro poi all’Asur contro il ristorante Sepia by Niko per il disagio provocato da fumi e odori.Tecnici dell’Arpam e vigili hanno appurato nel primo caso che i decibel erano stati superati nello storico bar della piazza. Oltre alla multa quindi per venti giorni è stato imposto il silenzio.Era già accaduto ad inizio stagione al Fuoriluogo sul lungomare Da Vinci al Ciarnin. Lì però il Commissariato aveva riscontrato musica oltre l’orario, fissato dal comune nelle 3 di notte per spegnerla. Al Cafè Bicchia invece la musica era troppo alta. I decibel erano oltre quelli consentiti dalla norma. Ad accertarlo sono stati i fonometri dell’Arpam. I rilievi risalgono a luglio ma l’iter è stato lungo e quindi il 14 agosto è stata firmata l’ordinanza, con decorrenza dalle 20 del 15 agosto, per contare i 20 giorni di stop per la musica. L’ordinanza è stata pubblicata venerdì all’albo pretorio del comune, insieme ad una seconda, datata 10 agosto, riguardante il ristorante Sepia by Niko sempre in piazza del Duca. Irregolarità su fumi e quindi odori le hanno riscontrate gli ispettori dell’Asur nel ristorante dove si stanno però adeguando nel predisporre una canna fumaria.