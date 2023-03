Morto Enzo Monachesi, imprenditore e politico: le Marche e la sua Senigallia in lutto

SENIGALLIA - Ha lottato come un leone, condividendo la sua malattia con le centinaia di amici che aveva su Facebook senza mollare mai, trasformando il dolore in un inno alla vita. Enzo Monachesi se n'è andato questa mattina, circondato dall'amore straordinario della moglie Patrizia e delle due figlie: lo ha comunicato con un post il suo amico di sempre Gennaro Campanile che assieme al consigliere regionale Maurizio Mangialardi non lo ha lasciato un attimo durante questa battaglia durissima che lo ha consumato in un anno.

Nelle ultime ore la famiglia - "Le Monachesi" - avevano comunicato il peggioramento delle sue condizioni, travolte da una valanga di messaggi e di preghiere nella speranza che si trattasse dell'ennesimo ostacolo e che Enzo potesse farcela anche stavolta. Purtroppo non è andata così. Enzo Monachesi ci ha lasciati a 53 anni e tutte le Marche e la sua Senigallia sono in lutto per questa perdita. Enzo era conosciuto da Gabicce ad San Bendetto: imprenditore balneare, per decenni ha gestito uno degli stabilimenti più conosciuti della spiaggia di velluto "Il Piccolo Lido" ed è stato presidente regionale del Sib Confcommercio, il sindacato dei balneari dell'associazione. E' stato anche assessore comunale e presidente del Consiglio comunale di Senigallia durante l'amministrazione Mangialardi,