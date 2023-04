SENIGALLIA - Deciderà venerdì il consiglio comunale sull’intitolazione di un luogo alla memoria di Enzo Monachesi. L’ex assessore e imprenditore balneare è morto lo scorso 8 marzo a soli 53 anni, stroncato da una malattia. All’indomani della sua prematura scomparsa alcuni ex colleghi e concittadini avevano espresso il desiderio di dare il suo nome a un luogo a lui caro.

C’è chi ha proposto la piazzetta di Palazzo Venezia, che ogni giorno attraversava per raggiungere i Bagni Piccolo Lido, altri hanno suggerito la piazzetta di Palazzo Milano che si affaccia sempre sullo stesso lungomare Alighieri e chi, invece, l’ex pescheria del Foro Annonario, diventata ora uno spazio espositivo di pregio grazie alla chiusura con le vetrate.

Il progetto difeso



Un progetto che, come assessore ai Lavori pubblici, ha sempre difeso. L’amico e collega della Giunta Mangialardi, Gennaro Campanile, ora consigliere di Amo Senigallia, si era preso l’impegno di presentare una mozione al primo consiglio comunale utile. Impegno mantenuto perché al punto sette dell’ordine del giorno della seduta di venerdì c’è infatti una mozione che riguarda “iter per l’intitolazione di una via, una piazza o un edificio (come la pescheria) al concittadino Enzo Monachesi”.

Le ipotesi

Il consigliere Campanile è aperto ad ogni ipotesi e ha inserito l’ex pescheria del Foro Annonario perché è il luogo che anche la famiglia vorrebbe venisse dedicato a lui, sapendo quanto andasse fiero di quel lavoro e quanto ci tenesse. Una mozione che potrebbe trovare degli ostacoli nella maggioranza al governo della città, che aveva ritenuto prematuro, come ricordato dal sindaco, affrontare questo discorso non essendo trascorsi dieci anni dalla morte come prevede la legge.

Sia Campanile che altri consiglieri d’opposizione gli avevano però ricordato che di deroghe in passato ne erano state chieste e ottenute diverse, da ultimo per la sala consiliare intitolata all’ex sindaco Orciari. Resta solo una questione di volontà.