SENIGALLIA - Bocciata la mozione per intitolare un luogo alla memoria di Enzo Monachesi, imprenditore balneare che è stato anche assessore a presidente del consiglio comunale, scomparso l’8 marzo a 53 anni.

A presentarla è stato ieri l’amico e consigliere Gennaro Campanile che, commosso, aveva chiesto di avviare l’iter. Cinque i voti a favore, pochi per far passare la pratica che è stata respinta. Oltre a Campanile si sono espressi a favore anche Angeletti, Piazzai e Romano del Pd e Beccaceci di Vivi Senigallia.

«Li ringrazio – commenta Campanile che, rivolgendosi all’amico Enzo aggiunge – chi ama Senigallia sa cosa hai fatto per la città. Non sarà il tuo nome su una targa a far sì che le persone si ricordino del lavoro e della passione che mettevi per far diventare Senigallia sempre più bella». Dalla maggioranza solo il consigliere comunale Alessandra Barucca di La Civica ha preso la parola per motivare il voto contrario. «La mozione nasce dal dolore che merita sempre rispetto – le sue parole – ma non può essere questa la motivazione per accelerare un iter. Senigallia ha avuto la perdita di tante persone».