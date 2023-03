SENIGALLIA - I bagnini chiedono d’intitolare una piazzetta del lungomare a Enzo Monachesi, un tributo doveroso all’imprenditore e politico che tanto ha fatto per il turismo e la categoria. A soli 53 anni è morto mercoledì mattina, a causa di una malattia. Questo pomeriggio alle ore 15 alla chiesa del Portone l'ultimo saluto.

«Cna si farà parte attiva nel rispettare la volontà degli operatori balneari, che condivide in pieno – spiega Giacomo Mugianesi, segretario di Cna –. Enzo è stato in prima linea per la categoria e il turismo più in generale, negli ultimi anni si è battuto molto per contrastare la direttiva Bolkestein. Chiederemo al Comune, sentendo anche la famiglia, la possibilità di rendere tangibile il suo impegno con un segno, che sia una piazzetta con il suo nome, piuttosto che un premio in sua memoria».

Le idee

Le idee che hanno sfiorato i colleghi sono tante. A qualcuno piacerebbe anche che la piazzetta tra Palazzo Venezia e il lungomare Alighieri, poco distante dai Bagni Piccolo Lido che per 23 ha gestito, possa portare il suo nome ma tra i suoi ex alleati di coalizione c’è chi vede meglio l’ex pescheria del Foro Annonario in sua memoria.

Il ricordo

«Ricordo quando tutti criticavano la scelta di porre le vetrate per proteggere e valorizzare l’ex pescheria del Foro Annonario – racconta Maurizio Perini, ex consigliere comunale – lui da assessore ai Lavori pubblici teneva molto a quel progetto, che ha permesso di recuperare uno spazio per realizzare una sala espositiva. Sarebbe il giusto riconoscimento se questa sala potesse portare il suo nome. Fu una scelta lungimirante e saggia che difese con forza dalle critiche. Quello è un luogo in cui si incontrano tanti aspetti della nostra città: il mare, il commercio, il calore delle persone. Un po’ come lui».

Enzo Monachesi era un imprenditore balneare, sindacalista, politico ed è stato anche presidente di una squadra di basket. Il suo impegno era su più fronti. Ieri è stata aperta la camera ardente e oggi alle 15 si terranno i funerali nella chiesa del Portone.