SENIGALLIA - Inagibile la palestra del liceo classico Perticari, danneggiata dal maltempo di domenica scorsa. L’ha reso noto la Us Pallavolo Senigallia, che la utilizza abitualmente per gli allenamenti. Chiede una rapida soluzione. Ad informare la società sportiva, che ha dovuto sospendere gli allenamenti agonistici, è stata la dirigente scolastica.

APPROFONDIMENTI LE OPERAZIONI Senigallia, demolito ponte Garibaldi: è stato il simbolo della grande alluvione del 2022

L’appello

«La scuola ci ha immediatamente avvertiti della situazione - fanno sapere dalla società - e non abbiamo dubbi sul fatto che la dirigente scolastica, che si è dimostrata sensibile alla tematica dello sport, farà quanto in suo potere per accelerare i tempi di ripristino, anche nell’interesse degli studenti. Ci appelliamo però alla Provincia, responsabile per l’edilizia scolastica, affinché venga ripristinata in poche ore la funzionalità della palestra di via Rossini». La Provincia si è già attivata. «Non c’è un problema di incolumità a livello strutturale – spiega Daniele Carnevali, presidente della Provincia di Ancona – ma a livello precauzionale gli uffici hanno preferito vietarne l’utilizzo. Dal sopralluogo è emerso che mancava un pannello che ha lasciato scoperto un pilastro in acciaio. Ci siamo già attivati presso la ditta per reperirne uno nuovo e in un paio di giorni il problema dovrebbe essere risolto». La Us Pallavolo Senigallia fa sapere che «al momento, oltre 100 atleti in attività agonistica sono al palo nel pieno dei campionati giovanili e di categoria a cui la nostra società è iscritta, 22 campionati per l’esattezza. La chiusura di un impianto in una realtà locale in cui vi è una carenza assoluta di palestre è un danno incalcolabile da un punto di vista sportivo, sociale e culturale». Tra i danni da mettere in conto con il maltempo di domenica c’è anche la postazione del defibrillatore al parco della Pace. Le forti raffiche di vento l’hanno scaraventata a terra nonostante fosse ben saldata alla base. Dal Comune fanno sapere che verrà ripristinata a breve.