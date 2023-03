URBINO «Nella frazione di Rancitella, la strada comunale è inagibile da giorni, il dissesto mette a rischio l’incolumità di chi la percorre e dunque non solo dei residenti». Questo è quanto denunciano i residenti che mostrano gli esiti di quindici anni di mancata manutenzione del manto stradale e lo stato di dissesto assoluto in cui versa in questo momento, dopo le recenti e persistenti piogge.



Vane promesse



«Nelle ultime stagioni il Comune ha sempre rimandato l’intervento di manutenzione della strada perché era in programma l’asfaltatura da effettuare a seguito del rifacimento della condotta idrica, di competenza di Marche Multiservizi. A fine 2021 – continuano gli stessi abitanti - la multiutility ha completato il rifacimento della condotta, lasciando però la strada in condizioni pessime in previsione dell’asfaltatura che poi l’Amministrazione comunale non ha mai effettuato. L’inverno scorso la strada ha subito un vero e proprio tracollo, e nonostante le ripetute segnalazioni telefoniche, lettere regolarmente protocollate non è mai seguita una risposta concreta ma solo promesse verbali da parte del sindaco Gambini, poi regolarmente disattese e giustificate con altre emergenze che hanno distolto i fondi eventualmente disponibili.

Il rattoppo



«Nel tentativo di rattoppare la situazione sono stati effettuati solo estemporanei interventi, che si sono limitati a stendere un po’ di breccino che è valso solo a sperperare soldi poiché, con una normale pioggia invernale la strada si trasforma in un fiume di fango, diventando impraticabile e pericolosa. Nella serata di lunedì un’auto è andata fuori strada ed altre 3 auto durante la giornata hanno avuto bisogno dell’aiuto di un trattore per poter uscire dal fango ed essere liberate».

A Rancitella vivono persone che giornalmente devono usare quest’unica strada non solo per recarsi al lavoro, ma anche per raggiungere tutti i servizi presenti in città, in primis quello sanitario e dunque la pericolosità del percorso diventa davvero grave.



Le beffa finale



«Alle decine di telefonate da parte dei residenti, gli uffici competenti – concludono gli abitanti - hanno risposto che stante queste condizioni meteorologiche non si potrà fare nulla fino al ritorno del bel tempo, risposta inaccettabile per una situazione non più emergenziale ma strutturale»