Scoppia l'incendio in cucina: mamma e due figli riescono a scappare, ma la casa è inagibile

MONTELABBATE - Paira questa mattina per un incendio scoppiato all’interno di una abitazione ad Osteria Nuova di Montelabbate. Le fiamme pare siano partite dal frigorifero, compromettendo però l’agibilità dell’intero appartamento. Una squadra di vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta intorno alle 11 in via Arena. A chiamare i soccorsi una madre che vive con i suoi due figli. All’arrivo dei pompieri tutti i residenti erano all’esterno dell’abitazione e nessuno era rimasto ferito o aveva problemi di intossicazione. Per quanto riguarda i danni all’abitazione invece l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

