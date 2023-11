Senigallia, demolito ponte Garibaldi: è stato il simbolo della grande alluvione del 2022

SENIGALLIA- Demolito il ponte Garibaldi a Senigallia, simbolo dell'alluvione 2022 che ha devastato le valli Misa e Nevola. Resta solo un cumulo di macerie rispetto ai lavori che erano stati avviati a inizio ottobre. Nei giorni scorsi anche i sopralluoghi da parte del Premier Giorgia Meloni e del ministro agli affari europei e Pnrr Raffaele Fitto.

La nuova struttura

Sarà l'Anas a occuparsi della nuova infrastruttura di cui ancora non è stato presentato il progetto definitivo: sarà certamente a campata unica, senza pile in alveo per una maggiore sicurezza e capacità di deflusso dell'acqua, con intradosso rialzato rispetto alle sponde arginali in muratura.