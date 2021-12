Scoppia l'incendio nella palazzina: una persona all'ospedale e appartamento inagibile

MONTEFANO - Scoppia l'incendio nella palazzina: un persona all'ospedale e appartamento inagibile. I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in via Matteotti nel comune di Montefano per un incendio che ha coinvolto un appartamento situati al piano secondo, di un edificio disposto su 3 pian. Sono intervenute due squadre dalla Centrale dei vigili del fuoco di Macerata e del distaccamento di Osimo che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Lievi i danni riportati nell’appartamento ma si è reso necessario renderlo inagibile. All’interno era presente anche una persona rimasta coinvolta in modo lieve che successivamente veniva portata dal personale sanitario all’ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri.

