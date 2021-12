Incendio in un appartamento al momento vuoto, sopralluogo dei carabinieri per chiarire le cause

CAMERINO - Incendio in un appartamento, per cause ancora da accertare. Notte di paura a Rocca Varano, frazione di Camerino, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento sito in un edificio a due piani.

Al momento dell’incendio l’appartamento era vuoto. In seguito al forte calore provocato dalle fiamme, parte del tetto è crollato. La squadra dei vigili del fuoco di Camerino intervenuta sul posto ha spento le fiamme e ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Questo ha consentito il sopralluogo dei Carabinieri che dovranno chiarire le cause dell'incendio che restano al momento da accertare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA