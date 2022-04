Il mondo del turismo piange Monia morta a 51 anni dopo il ricovero in ospedale per accertamenti

SENIGALLIA - Turismo in lutto per la prematura scomparsa dell’albergatrice Monia Montagna. Aveva 51 anni. Insieme al marito Marco Marinari era titolare dell’Hotel Villa Sorriso sul lungomare Alighieri. Sempre molto attenta alla sua attività, a cui teneva molto, riservando grandi attenzioni a tutti: dal personale ai clienti.

La scorsa estate, nonostante la crisi per il settore alberghiero, in seguito alla pandemia, la coppia aveva investito nella struttura inaugurando, con tanto di taglio del nastro, una nuova stagione per l’hotel che insieme avevano rilevato. Prima si chiamava Hotel Adriatico poi è diventato con loro Hotel Villa Sorriso, in onore del mitico locale che ha fatto la storia di Senigallia. L’accoglienza di Monia e Marco è sempre stata la carta vincente nel far sentire i clienti come a casa propria. Diversi vip sono passati nell’albergo che si trova nel tratto centrale del lungomare di levante da Miriana Trevisan a Stefania Orlando, la cantante Marina Rei e poi Samanta Togni e Samuel Peron ballerini di Ballando con Le Stelle, il noto ciclista Claudio Chiappucci e tanti altri ancora. Proprio all’inizio di una nuova stagione turistica i clienti affezionati non troveranno più, purtroppo, Monia Montagna ad accoglierli. Stava facendo degli accertamenti per un problema di salute che non sembrava così tanto grave. Il giorno di Pasqua era stata ricoverata nell’ospedale cittadino dove, del tutto inaspettatamente, mercoledì è morta. Nessuno poteva immaginare che la situazione fosse così seria. La notizia della sua prematura scomparsa ha colpito duramente anche i Bagni Firmina, che si trovano di fronte all’albergo, convenzionati con la struttura. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi ieri sui social non appena la notizia della sua morte è iniziata a circolare. Molti, increduli, stentavano ad immaginare che potesse essere accaduto davvero. Tanti i messaggi lasciati dai clienti e dai colleghi del lungomare che ne hanno sempre apprezzato il dinamismo imprenditoriale. Tutti si sono stretti intorno al marito Marco che, per la prima volta, si troverà a dover dirigere da solo l’albergo. Erano una coppia molto affiatata, condividevano tutto, anche il lavoro. I funerali di Monia Montagna si terranno oggi alle 15 presso la chiesa del Portone.

