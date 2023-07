SENIGALLIA Denunciati quattro ladri di biciclette dalla polizia nell’ultimo turbolento fino settimana. I poliziotti sono stati impegnati in un’intensa attività nella notte tra sabato e domenica, che ha permesso di recuperare quattro biciclette e di denunciare per furto, dopo averle fermate e identificate, quattro persone che se n’erano impossessate. Una è stata subito restituita al legittimo proprietario, le altre sono nella sede di via Rosmini dove chi ne ha subito il furto può recarsi ad effettuare il riconoscimento.

Decisiva è stata la collaborazione dei cittadini che hanno prontamente segnalato l’accaduto. Di sicurezza si parlato ieri mattina in Comune. Il sindaco Massimo Olivetti ha avuto un incontro con la nuova dirigente del commissariato, Mabj Bosco, in servizio da lunedì. C’era anche il suo vice Raimondo Meli che ha gestito in modo impeccabile l’ordine pubblico in occasione degli eventi. Le uniche criticità sono legate alla movida tra spiaggia e lungomare, soprattutto nell’ultimo fine settimana. «Purtroppo quest’anno non ci sarà il servizio di vigilanza coordinato dagli operatori balneari. Non per volontà loro – evidenzia il primo cittadino – lo scorso anno aveva funzionato bene. Mi è stato assicurato che i controlli saranno intensificati adesso che entriamo nel clou dell’estate». Sabato notte c’era stata una rissa in uno stabilimento del lungomare Alighieri e furti o tentativi tra spiaggia e lungomare. Alcuni stabilimenti balneari si sono attivati con dei guardiani anche se è saltato il servizio coordinato con le guardie giurate, perché l’istituto di vigilanza contattato è a corto di personale. Appena chiamata, la volante è subito arrivata, ma il gruppetto si è dileguato. Si è riunita nei giorni scorsi anche la commissione comunale di vigilanza e pubblico spettacolo per il Summer Jamboree, che inizierà sabato. «Sul versante della sicurezza verrà riproposto lo schema degli altri anni – conclude il sindaco – che ha funzionato molto bene». Già dal prossimo fine settimana i controlli saranno quindi intensificati.