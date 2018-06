Ladri di biciclette scatenati in giardini e garage: finisce nel mirino anche l'assessore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri di biciclette scatenati in città, non si accontentano più di quelle che trovano in strada. Entrano anche nei giardini e dentro i garage.Due gli episodi al Vivere Verde accaduti negli ultimi giorni. Tra le vittime anche l’assessore al Bilancio Gennaro Campanile. I ladri hanno scavalcato il cancello della sua casa in via Verdi e si sono portati via la sua bicicletta nera.In via Pierelli sono scesi nello scivolo dei garage ed hanno fatto sparire un’altra bicicletta, riuscendo ad aprire la porta basculante. Infine un terzo caso, sempre all’interno di un giardino privato recintato e accessibile da un cancello, in un condominio di via Marche. I proprietari si sono rivolti alla polizia locale.