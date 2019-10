Senigallia, insulti e bestemmie: i ragazzini infangano la sua pagina Fb lasciata aperta sul pc

SENIGALLIA - Ristoratore lascia il computer acceso, come sempre, nel suo locale ma alcuni giovanissimi clienti ne approfittano per scrivere frasi offensive oltre ad imprecazioni. È accaduto sabato sera al titolare del ristorante “Il Ruspantino”. Mentre lui stava lavorando i teppisti hanno pensato bene di far credere che stesse invece delirando su Facebook.

I suoi contatti non potevano credere a quello che stavano leggendo. In molti infatti non c’hanno proprio creduto. Cesare Rossi èun uomo garbato, elegante anche nello scrivere. Insomma un galantuomo. Nessuno poteva immaginare ciò che realmente era successo. Tutti pensavano fosse stato un virus. Le frasi quindi erano scritte dal suo profilo ma non da lui che, appena resosi conto, le ha rimosse. Ieri poi ha voluto precisare l’accaduto.

«Scusate amici - ha scritto in un post di chiarimento Cesare Rossi -. Ho necessità di precisare un mio stato. Mi domando se sia possibile che le nuove generazioni abbiano raggiunto un livello di maleducazione senza confini. Ieri sera nel mio locale avendo lasciato il mio computer acceso sulla pagina di Facebook, mentre lavoravo, dei maleducatissimi hanno scritto a mio nome delle bestialità compresa una bestemmia».

