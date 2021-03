Ripetute 12 bestemmie durante Reggiana-Ascoli: multa di 1.250 euro per mister Sottil

ASCOLI - Andrea Sottil, tecnico dell’Ascoli, ha ricevuto una multa di 1.250 euro dalla Procura Federale “per aver pronunciato, nel corso della gara Reggiana-Ascoli del 14 febbraio scorso, ripetutamente per ben 12 volte espressioni blasfeme”. Nessuna squalifica per l’allenatore dell’Ascoli, ma le bestemmie hanno comunque un costo: praticamente più di 100 euro l’una. Ricordiamo che Reggiana-Ascoli è finita 1-0 in favore dei padroni di casa, con l’espulsione di Caligara tra bianconeri avvenuta alla fine del primo tempo e il gol decisivo arrivato su rigore e realizzato dell’ex di giornata, Matteo Ardemagni.

