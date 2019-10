Ascoli, diffamazione su Facebook: l'ex assessore nel mirino della Procura

ASCOLI - A Claudio Travanti, ex assessore all’ambiente del comune di Ascoli sono stati notificati due provvedimenti con i quali il pubblico ministero Mara Flaiani ha comunicato la chiusura delle indagini preliminari ed ha formulato il capo d’imputazione per il quale risulta indagato.

Niccolò Bettarini indagato per diffamazione insultò l'avvocato su Instagram

Porto Recanati, amministratori insultati: il Comune denuncia gli hater social

Nello stesso documento la pubblica accusa lo invita a partecipare alle indagini chiedendo, tramite il proprio avvocato, di essere interrogato o di presentare delle memorie. Il reato che viene contestato all’ex assessore comunale è di diffamazione nei confronti dell’ex sindaco Castelli e dell’ex assessore Di Micco. In realtà, doveva essergli notificato anche un terzo provvedimento, sempre per diffamazione nei confronti di un’imprenditrice ascolana, ma non è stato possibile in quanto nel frattempo l’indagato ha comunicato di aver cambiato difensore di fiducia per cui entro 15 giorni si provvederà a notificargliela. Tutti gli episodi di presunta diffamazione sarebbero stati lanciati attraverso il profilo Facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA