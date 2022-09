ANCONA Non bastavano l’amara sconfitta arrivata nel finale contro il Gubbio marchiata dalla sfortunata papera di Perucchini, l’infortunio di D’Eramo che lo terrà fuori almeno tre settimane e le scorie di una gara persa con varie sbavature giocata per gran parte in superiorità numerica. Nell’Ancona che, ieri, si è ritrovata al Paolinelli per preparare la sfida di sabato nella tana della Vis Pesaro si è abbattuta in modo pesante anche la mano del Giudice Sportivo. Sono state punite, secondo il regolamento vigente, le ingenuità commesse dal difensore Davide Mondonico (peraltro già espulso nel corso della partita per doppia ammonizione) e dell’attaccante Alessio Di Massimo che sconteranno rispettivamente due e un turno di squalifica a causa di diverse bestemmie pronunciate domenica. Le espressioni blasfeme sono state ravvisate, a bordo campo, dalla Procura Federale e confermate dagli organi di giustizia sportiva. La notizia ha mandato su tutte le furie – nei confronti dei due tesserati - la società biancorossa che applicherà a sua volta ad entrambi una multa salata affinché, come riferito alla stampa dal ds Francesco Micciola, simili comportamenti non ricapitino successivamente.



A Pesaro in emergenza



Queste defezioni complicano ancor di più la marcia di avvicinamento dei dorici alla sfida del Benelli. Allo stato attuale, con Petrella ancora da valutare (in ogni caso senza i novanta minuti nelle gambe), sono quindici gli effettivi di movimento a disposizione di mister Gianluca Colavitto. Il direttore sportivo, a tal proposito, non ha escluso ulteriori interventi sul mercato riservato agli svincolati . Ai due squalificati sopracitati, si dovranno aggiungere gli infortunati D’Eramo e Berardi. Le scelte saranno di fatto obbligate con l’inserimento in difesa di Bianconi al fianco di De Santis e di Lombardi in avanti con Spagnoli e Moretti nell’inedito tridente offensivo con il solo Mattioli pronto a subentrare. Sperando di avere a disposizione almeno Petrella così da poter beneficiare, magari nei minuti finali, di una soluzione in più. Tornando alle squalifiche, Mondonico oltre alle due giornate ha ricevuto anche l’ammenda di 1000 euro determinata per aver pronunciato ben sei volte, tra il momento dell’espulsione al 39’ del secondo tempo e l’imbocco del tunnel degli spogliatoi, espressioni di natura blasfema. Per Di Massimo invece nessuna ammenda con la bestemmia riscontrata contestualmente alla sua sostituzione con Lombardi avvenuta al tredicesimo della ripresa.



Il resto delle sanzioni



Per quel che concerne l’ultima giornata di campionato, relative a fatti contrari all’ordine pubblico dei propri sostenitori sono state inflitte multe di 2000 euro all’Alessandria, 500 euro al Cesena e 200 euro alla Reggiana. Tra i dirigenti squalifica fino al 3 ottobre più ammenda di 500 euro per Grilli (Gubbio). Per i giocatori tre turni di stop a Della Latta (Carrarese) reo di aver colpito con un pugno sullo stomaco un avversario, due a Mondonico (Ancona), Zamparo (Entella), uno a Redolfi (Gubbio), Cerretti (Imolese), Campagna (Torres) e Di Massimo (Ancona).



Vis-Ancona a Costanza



Diramate anche le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Lega Pro in programma nel weekend. Vis Pesaro-Ancona sarà diretta dal signor Antonino Costanza di Agrigento coadiuvato dagli assistenti Andrea Nasti di Napoli e Giuseppe Trischitta di Messina. Quarto ufficiale Stefan Arnaut di Padova.