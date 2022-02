Ubriaco irrompe in chiesa bestemmiando durante un funerale: bulgaro espulso

ANCONA - È entrato in parrocchia mentre si stava celebrando un funerale e si è messo a bestemmiare e urlare insulti contro la Chiesa. Tra lo choc generale dei presenti, a chiamare aiuto ci ha pensato il vice parroco che ha subito allertato il numero unico d’emergenza 112.

Sul posto sono prontamente intervenute le Volanti della questura dorica per fermare il cinquantenne d’origine bulgara, protagonista del deprecabile show. Il fatto è accaduto sabato scorso nella parrocchia dei Salesiani, in corso Carlo Alberto. Forse sotto l’effetto dell’alcol, l’uomo ha fatto irruzione in chiesa, interrompendo la funzione religiosa, mettendosi a bestemmiare e infastidire le persone che stavano partecipando al funerale. Il bulgaro, già conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi comportamenti violenti e antisociali, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della questura e con un provvedimento del questore è stato invitato a lasciare l’Italia entro 30 giorni: se non lo farà, potrà essere portato in un Centro per il rimpatrio per essere espulso con un volo dedicato.

