Amministratori insultati: il Comune denuncia gli hater social

PORTO RECANATI Insulti su Facebook nei confronti dell’amministrazione comunale, scattano le querele. La giunta ha deliberato di «autorizzare il sindaco a proporre ogni opportuna azione a tutela della onorabilità di fronte ai commenti ritenuti calunniosi e oltraggiosi e diffusi tramite pubblicazione sul social Facebook. In particolare si autorizza alla proposizione di querela per la persecuzione dell’illecito penale ravvisabile nella fattispecie della diffamazione a mezzo stampa».Nel mirino due cittadini che recentemente si sono lasciati andare pubblicamente ad esternazioni pesantissime nei confronti sia dell’Ente che del sindaco Roberto Mozzicafreddo. Nel mirino della giunta chi ha usato termini come “mafiosi” e “cerebrolesi”.